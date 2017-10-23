На выборах в Японии побеждает правящая коалиция

На досрочных парламентских выборах в Японии, которые состоялись в воскресенье, 22 октября, побеждает Либерально-демократическая партия премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Об этом сообщает DW со ссылкой на телеканал TBS.

По информации TBS, партия Абэ и его младший партнер – движение "Новая Комэйто" – получат 311 из 465 мест в нижней палате парламента.

В то же время "Партия надежды" мэра Токио Юрико Коикэ, по экзит-полам, возьмет только 50 мест. Сама Коикэ назвала это "очень плохим результатом".

Ожидается, что по итогам выборов 63-летний Синдзо Абэ в четвертый раз подряд возглавит правительство.

Как известно, 28 сентября премьер-министр распустил нижнюю палату японского правительства.