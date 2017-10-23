На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 балла

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Понедельник, 23 октября 2017, 00:42

На филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Об этом сообщает портал earthquaketrack.com.

Эпицентр землетрясения располагался в 2 километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Манилы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 200 километров.

Информации о разрушениях, погибших и пострадавших пока нет.

Темы: Филиппины стихийное бедствие
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