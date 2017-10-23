Раненые бойцы АТО приняли участие в марафоне Морской пехоты США

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Понедельник, 23 октября 2017, 01:46

Десять украинских воинов, которые получили ранения в зоне АТО и сейчас проходят реабилитацию, пробежали в Вашингтонском марафоне в воскресенье, 22 октября.

Десять украинских воинов, которые получили ранения в зоне АТО и сейчас проходят реабилитацию, пробежали в Вашингтонском марафоне в воскресенье, 22 октября.

Об этом сообщает Голос Америки.

Украинская команда выступала на марафоне во второй раз: шесть участников бежали 10 км, четыре  42 км.

"Мы хотим посвятить этот марафон людям, которые не вернулись с АТО, а также тем, кто сейчас в госпиталях, чтобы для них это было как стимул подняться",  говорит уполномоченный Президента по вопросам реабилитации раненых участников АТО Вадим Свириденко.

"Это внутренняя мотивация, которая придает тебе сил, ты знаешь, что твои возможности не ограничиваются ни в чем  ты можешь это делать, и ты это делаешь",  добавляет Юрий Дмитренко.

Как известно, на "Играх непокоренных"  соревнованиях среди военных и ветеранов  украинская сборная завоевала 14 медалей.

Темы: США Украина АТО
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