Хакеры взломали сайты трех министерств Испании
Хакерская группировка Аnоnуmоuѕ взломала сайты трех министерств Испании и Народной партии страны.
Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Хакеры запустили операцию "Освобождение Каталонии" – они выступают против применения властью Испании 155 статьи Конституции для прекращения существования автономии.
Как известно, в субботу, 21 октября, хакеры взломали сайт Конституционного суда Испании перед заседанием правительства.
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