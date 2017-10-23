Хакеры взломали сайты трех министерств Испании

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Понедельник, 23 октября 2017, 02:14

Хакерская группировка Аnоnуmоuѕ взломала сайты трех министерств Испании и Народной партии страны.

Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Хакеры запустили операцию "Освобождение Каталонии"  они выступают против применения властью Испании 155 статьи Конституции для прекращения существования автономии.

Как известно, в субботу, 21 октября, хакеры взломали сайт Конституционного суда Испании перед заседанием правительства.

Темы: Испания хакеры Каталония
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