В Нигерии при нападении смертника погибли 13 человек

В нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны 13 человек погибли в результате атаки террориста-смертника.

Об этом сообщает Reuters.

Еще пять человек получили ранения.

В районе, где был совершен теракт, располагался лагерь беженцев – они сбежали от преследования террористической группировки "Боко Харам".

Как известно, количество погибших от взрыва в Сомали возросло до 358 человек.