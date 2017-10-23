В Нигерии при нападении смертника погибли 13 человек

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Понедельник, 23 октября 2017, 04:31

В нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны 13 человек погибли в результате атаки террориста-смертника.

Об этом сообщает Reuters.

Еще пять человек получили ранения.

В районе, где был совершен теракт, располагался лагерь беженцев  они сбежали от преследования террористической группировки "Боко Харам".

Как известно, количество погибших от взрыва в Сомали возросло до 358 человек.

Темы: теракт
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