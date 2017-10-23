В Нигерии при нападении смертника погибли 13 человек
В нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны 13 человек погибли в результате атаки террориста-смертника.
Об этом сообщает Reuters.
Еще пять человек получили ранения.
В районе, где был совершен теракт, располагался лагерь беженцев – они сбежали от преследования террористической группировки "Боко Харам".
Как известно, количество погибших от взрыва в Сомали возросло до 358 человек.
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