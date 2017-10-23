Трамп хочет решить ядерную ппоблему Ирана без помощи ФРГ и Франции

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Понедельник, 23 октября 2017, 04:57

Президент США Дональд Трамп не нуждается в помощи Германии и Франции для решения конфликта с Ираном по его атомной программе.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, передает DW.

В интервью Трамп назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона своими друзьями.

"Они мои друзья, действительно. Я нахожу общий язык и с Ангелой, и с Эммануэлем",  сказал американский президент.

"Я хочу им сказать: спокойно занимайтесь бизнесом. Не беспокойтесь. Мы не нуждаемся в вас в этом деле",  также добавил Трамп.

Этим он намекнул на торговые операции с Ираном, которые немецкие и французские компании заключили после отмены международных санкций в отношении Тегерана.

Как известно, ранее Дональд Трамп допустил выход США по ядерной сделки с Ираном.

Темы: США Трамп Франция Германия Иран
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