Госдеп США призвал Иран вывести войска из Ирака

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Понедельник, 23 октября 2017, 05:39

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Иран вывести из Ирака своих военных и экспертов.

Об этом сообщает DW.

"Поскольку война против "Исламского государства" практически завершена, пора отправить домой иностранных военных и передать иракцам полный контроль над страной",  заявил Тиллерсон в воскресенье, 22 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

После захвата боевиками "Исламского государства" трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских военных формирований для борьбы с джихадистами.

Темы: США Ирак Иран
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