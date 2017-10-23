Госдеп США призвал Иран вывести войска из Ирака

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Иран вывести из Ирака своих военных и экспертов.

Об этом сообщает DW.

"Поскольку война против "Исламского государства" практически завершена, пора отправить домой иностранных военных и передать иракцам полный контроль над страной", – заявил Тиллерсон в воскресенье, 22 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

После захвата боевиками "Исламского государства" трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских военных формирований для борьбы с джихадистами.