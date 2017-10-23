В Японии бушует тайфун "Лан": есть погибшие и травмированные
В результате тайфуна "Лан" по меньшей мере два человека погибли, есть пострадавшие.
Об этом сообщает агентство Kyodo News.
По информации агентства, один человек погиб в городе Фукуока, когда из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.
В то же время в городе Ямагути из-за шторма в море утонул пожилой мужчина: его лодка перевернулась от удара волны.
Скорость тайфуна – 216 км /час.
Синоптики предупредили, что стихия может стать причиной оползней и наводнений. Сильные дожди уже накрыли западную часть страны.
Как известно, жертвами урагана "Офелия" в Британии стали три человека.
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