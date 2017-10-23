В Японии бушует тайфун "Лан": есть погибшие и травмированные

В результате тайфуна "Лан" по меньшей мере два человека погибли, есть пострадавшие.

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

По информации агентства, один человек погиб в городе Фукуока, когда из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.

В то же время в городе Ямагути из-за шторма в море утонул пожилой мужчина: его лодка перевернулась от удара волны.

Скорость тайфуна – 216 км /час.

Синоптики предупредили, что стихия может стать причиной оползней и наводнений. Сильные дожди уже накрыли западную часть страны.

Как известно, жертвами урагана "Офелия" в Британии стали три человека.