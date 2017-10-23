Украина и Польша построят еще четыре пункта пропуска на границе

Украина и Польша договорились об увеличении пунктов пропуска на общей границе - страны построят еще четыре пункта.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, находясь с визитом в Польше, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня договорились, что следующим этапом нашего сотрудничества будут следующие четыре пункта пропуска, которые мы определяем как следующий этап нашей работы", - сказал Парубий.

Речь идет о пункте пропуска на Закарпатье "Лубня" - "Волосатое" (Великоберезнянский район Закарпатской области - Подкарпатское воеводство), еще два на Львовщине - "Лопушанка" - "Михновец" (Турковский район Львовской области - Подкарпатское воеводство) и "Боберка" - " Смольник "(Львовская область - Подкарпатское воеводство), а также один переход на Волыни -"Адамчуки"-"Збереже" (Шацкий район Волынской области - Люблинское воеводство).

"Мы сделаем все возможное, чтобы мы эту амбициозную программу смогли поскорее реализовать. И я уверен, это еще большие улучшит отношения между Украиной и Польшей", - добавил Парубий.

Кроме того, сейчас ведется строительство пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи, на которое польское правительство выделило в бюджете на следующий год 100 млн злотых.

По словам Парубия, украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к этому пункту пропуска.