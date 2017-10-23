Порошенко встретится с Волкером – СМИ

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Понедельник, 23 октября 2017, 09:09

Президент Петр Порошенко в ближайшее время намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Состоится встреча президента с Волкером… Это произойдет в ближайшие 10 дней", - сообщил собеседник агентства.

Потом источник уточнил, что данная встреча планируется на текущую неделю.

По данным ZN.UA, Волкер посетит Украину 27 октября. Отмечается, что он встретится с украинской стороной перед встречей с советником президента России Владиславом Сурковым.

 

Темы: Порошенко США
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