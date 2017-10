США аннулировали визу известному критику Путина

Власти США аннулировали визу британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.



Это произошло после того, как Россия внесла его в базу Интерпола, написал Браудер в Twitter, передает "Радио Свобода".



Бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал эту ситуацию "возмутительной" и призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина против Браудера".

Not only did Putin add me to the Interpol list, but the US simultaneously revoked my visa. @jaynordlinger explains https://t.co/d8KskJ5CTK — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017

Yes it happened on the same day as the Russians issued their 5th Interpol arrest warrant for me https://t.co/5dvgyfvxum — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017



22 октября появились сообщения, что Россия с пятой попытки смогла внести Браудера в список разыскиваемых Интерполом.



Российские власти обвиняют главу фонда "Hermitage Capital" в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.



Сам Браудер выразил убеждение, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Couldn’t get more absurd. Russian authorities are accusing me & unknown MI6 agent of murdering Sergei Magnitsky https://t.co/kk2I9AXVM8 — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.



Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".