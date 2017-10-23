У мэра Одессы проводят обыск – СМИ

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник провели следственные действия в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства отметил, что сам Труханов находится в Одессе, однако его точное местонахождение пока не известно.

Также источник не исключил, что НАБУ проводит или проводило обыски и дома у мэра.

Источники одесского издания "Думская" сообщают, что следственные действия проходят и в кабинете Труханова, и у него дома.

По данным издания, детективы НАБУ проводят обыски в рамках уголовного производства, открытого по факту покупки здания бывшего завода "Краян" на Косовской улице. Объект приобрели за 185 млн грн (продавец сам купил его за 11,5 млн).

В пресс-службе муниципалитета сказали, что не уполномочены комментировать ситуацию, но и не опровергли информацию об обысках.

В НАБУ официально пообещали "Украинской правде" предоставить информацию позже.

Как известно, в начале октября 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов во время визита в Киев посещал офис НАБУ.



По информации одесского "7-го канала", Труханова вызывали в НАБУ в связи с расследованием факта приобретения здания для централизованного размещения подразделений Одесского горсовета.

Активисты ряда общественных организаций и журналисты неоднократно писали, что данное здание было приобретено горсоветом по крайне завышенной цене (185 млн грн), а затем по завышенным ценам ремонтировалось.