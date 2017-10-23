Дело "Трейд Коммодити": НАБУ хотят обвинить в госизмене – СМИ

Специальную антикоррупционную прокуратуру и детективов Национального антикоррупционного бюро могут обвинить в госизмене после задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на информированный источник.

"СБУ хочет "пришить" САП и НАБУ госизмену. Завели оперативно-розыскное дело в отношении прокуроров и детективов после того, как прошла операция по Минобороны и "Трейд Коммодити", - сказал он.

По его словам, инициатором таких действий является заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который, по информации СМИ, являлся бизнес-партнером президента Петра Порошенко.

Отмечается, что по данному вопросу состоялось заседание СНБО.

Других подробностей источник агентства не сообщил.

"Украинская правда" по этому поводу обратилась по комментарии в СБУ.

Сначала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что "не имеет такой информации", а позже написала, что "эта информация не соответствует действительности".

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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