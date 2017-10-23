Через неделю Украину переходит на зимнее время

4900 просмотров
Понедельник, 23 октября 2017, 11:41

В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина переходит на зимнее время.

Новый временной режим вступает в силу в 4:00 утра. За ночь стрелки часов следует перевести на один час назад.

Как известно, переход на летнее придумали в Великобритании еще в 1908 году для экономии и более рационального использования электроэнергии в течение суток.

В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.

Евгений Кизилов, УП

Темы: время зимнее время
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина перешла на "зимнее" время 30 октября 2016, 03:08
В воскресенье Украина переходит на летнее время 27 марта 2015, 12:57
Кабмин решил "заморозить" время 28 февраля 2012, 14:03
powered by lun.ua
Главные новости
Кистион: В формуле "Роттердам+" нарушений нет
У мэра Одессы провели обыск
Хроника 23 октября. Янукович обещает открытые списки и "Севастополь – наш"
Трамп грозит выйти из НАФТА
Все новости
чикагонаш

Киевлянин выиграл международный марафон

Комиксы

ТОП-12 комиксов, с которых следует начинать знакомство с жанром

здоровье

7 аргументов, почему утро нужно начинать со стакана теплой воды