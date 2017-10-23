В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 раненых

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 23 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое бойцов получили ранения и были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения", – рассказал он.



По словам полковника, один боец ​​получил ранения в результате вражеского обстрела у населенного пункта Шумы (Донецкая область -ред.), еще один – подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле станции Донец.



Валентина Романенко, УП