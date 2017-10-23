Бизнесмены стали чаще жаловаться на полицию и СБУ – омбудсмен

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Понедельник, 23 октября 2017, 15:06

Количество жалоб на правоохранительные органы в третьем квартале 2017 года значительно выросло, так как бизнес перестал бояться обращаться с жалобами на силовиков.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"В прошлом квартале увеличилось количество жалоб на СБУ, Нацполицию. По прокуратуре динамика не изменилась в сравнении со вторым кварталом. В целом количество жалоб на силовой блок в третьем квартале выросло значительно. Причины разные, но одна из них – бизнес поверил, что так можно возобновить справедливость", – заявил он.

По словам Шеметы, раньше предприниматели опасались, что обращение с жалобой на силовиков чревато какими-то действиями с их стороны.

"Но предприниматели увидели результат нашего вмешательства и стали чаще обращаться", – отметил бизнес-омбудсмен.

Он также уведомил, что лидером по количеству жалоб от бизнеса все еще лидирует Государственная фискальная служба (ГФС). В третьем квартале 2017 года жалоб на ведомство значительно увеличилось из-за проблем с регистрацией налоговых накладных.

"Если исключить этот фактор, то количество обращений на фискалов в третьем квартале сокращалось", – добавил он.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман предложил принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность правоохранительным органам за давление на предпринимателей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обязал прокуроров задействовать силы специального назначения во время обысков предприятий только в исключительных случаях.

Темы: бизнес полиция СБУ
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