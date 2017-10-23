Нападавший на журналистку "Эхо Москвы" пожаловался на "телепатию"

Мужчина, напавший на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, последнее время проживал в Израиле, однако его гражданство пока не установлено.

Об этом сообщает 23 октября российский "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.



"В последнее время злоумышленник проживал в Израиле, его гражданство в настоящее время устанавливается", – сказал собеседник агентства.



Радиостанция "Эхо Москвы" в своём "Твиттере" сообщает, что напавшего на Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он является иностранным гражданином.



Отмечается, что московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на Фельгенгауэр.



"Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

По данным радиостанции, напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания.



"Побудило (напасть на журналистку) то, что два месяца она меня преследовала", – сказал нападавший на видео, которое размещено в Telegram-канале радиостанции.



Он также утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". "Телепатический контакт был с 2012 года", – заявил он.



По его словам, журналистка его "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила".



Нападение на Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы".

Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в горло.

Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Напавший был задержан.