Метеорологи рассказали, когда киевлянам ждать настоящей зимы

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Понедельник, 23 октября 2017, 18:41

Хотя безморозный период в Киеве завершился, зима начнется только в конце ноября.

Об этом, ссылаясь на данные Центральной геофизической обсерватории, пишет в понедельник "Укринформ".

"23 октября в Киеве впервые этой осенью на метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура воздуха опустилась до –1,9 градусов по Цельсию. А это значит, что закончился безморозный период, который длился с 21 апреля – в общем 184 дня", – говорится в сообщении.

В то же время климатологи обсерватории информируют, что самые краткие безморозные периоды в столице был в 1902 и 1945 годах – только 144 дня, а самые долгие – 223 дня – в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, до ее официального начала еще далеко, ведь настоящая зима начнется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. По средним климатическим сроками, это должно произойти не раньше 26 ноября", – отметили в обсерваторию.

Темы: погода
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