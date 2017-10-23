Под Марьинкой ранен боец – штаб АТО

62 просмотра
Понедельник, 23 октября 2017, 18:53

В понедельник основная активность российско-оккупационных группировок в районе проведения АТО фиксировалась на приморском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО 23 октября.

Так, ночью боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Широкино. А уже днем ​​подступы к этому же поселка попали под гранатометный огонь. Кроме того, факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Водяного.

Около 17 часов враг из стрелкового оружия обстрелял наши укрепления в районе Марьинки. Украинские воины симметрично ответили и оперативно заставили оружие наемников замолчать, отмечают в штабе.

"К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что во время всех огневых провокаций со стороны противника украинские военные применяли оружие на поражение.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко рассказала, как из российских военных на Донбассе делают украинцев 23 октября 2017, 16:08
В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 раненых 23 октября 2017, 12:46
АТО: 12 обстрелов за сутки, раненый боец 23 октября 2017, 06:22
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ запретила соратнику Саакашвили въезд в Украину на 3 года
Похитительницу ребенка с браслетом отправили под домашний арест
Сразу 7 партий способны преодолеть проходной барьер в Раду
РФ хочет приостановить работу в Евросуде по правам человека – росСМИ
Все новости
артефакты

"В 2017 году". Безумный советский диафильм

гастротур

Лучшие рестораны и закусочные Киева

сервис

Закуска в коробке с доставкой