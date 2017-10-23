Прокуратура занялась ректором из Одессы, который скрыл бизнес жены

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Понедельник, 23 октября 2017, 18:52

Одесская местная прокуратура начала расследование в отношении ректора Одесского экономического университета Михаила Зверякова, который не указал в декларации бизнес жены.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ заместителя руководителя Одесской городской прокуратуры №3 Юрия Реута на обращение ЦПК.

"Прокуратурой зарегистрировано уголовное производство сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по №12017162030000109 от 18.09.2017 о том, что ректор Одесского национального экономического университета Зверяков М. И. задекларировал недостоверную информацию, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в ответе на обращение.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. После выполнения необходимых следственных действий будет дана правовая оценка и принято решение согласно требованиям законодательства, отмечают в Одесской местной прокуратуре.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц жена ректора Наталья Зверякова вместе с депутатом Одесского горсовета от "Оппозиционного блока" Оксаной Гончарук основала компанию по управлению активами "Гиз Капитал". Вклад Зверяковой в уставный капитал фирмы составил 6 миллионов гривен.

До конца 2016 года Зверякова была в соучредителях фирмы, а летом в компаниисменились собственники.

Примечательно, что депутат Гончарук в своей декларации за 2016 год указала долю Зверяковой в совместной компании, а ректор одесского университета корпоративные права собственной жены не задекларировал.

Как известно, 26 сентября 2017 года в НАПК заявили, что проведут полную проверку декларации ректора Одесского экономического университета Михаила Зверякова из-за того, что он не задекларировал бизнес жены.

Темы: Одесса прокуратура
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