Судье по делу Коханивского заявили об отводе

Защита лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского заявила отвод судье Святошинского районного суда Иванне Миколаец, которая рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло после того, как судья вернулась в зал заседаний и отклонила ходатайство адвокатов задержанного.

Ранее судья перенесла заседание на 9:00 вторника. При этом соратники Коханивского признали такое решение незаконным и требуют немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого, должно стать освобождение лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Сторонники лидера "Добровольческого движения ОУН" убеждены, что конвой не имеет права доставлять Коханивского назад в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.

Оба участника потасовки получили травмы.