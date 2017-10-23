Судье по делу Коханивского заявили об отводе

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Понедельник, 23 октября 2017, 20:16

Защита лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского заявила отвод судье Святошинского районного суда Иванне Миколаец, которая рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло после того, как судья вернулась в зал заседаний и отклонила ходатайство адвокатов задержанного.

Ранее судья перенесла заседание на 9:00 вторника. При этом соратники Коханивского признали такое решение незаконным и требуют немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого, должно стать освобождение лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Сторонники лидера "Добровольческого движения ОУН" убеждены, что конвой не имеет права доставлять Коханивского назад в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.

Оба участника потасовки получили травмы.

Темы: суд драка
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