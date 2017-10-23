В Чечне военный застрелил четырех сослуживцев

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Понедельник, 23 октября 2017, 21:54

В воинской части в Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ведомственный департамент по взаимодействию со СМИ.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", - сообщили в департаменте.

По информации источника агентства, о происшествии поинформовали военную прокуратуру и военно-следственный отдел. В настоящее время проводится служебная проверка.

Среди вероятных причин в Минобороны РФ сообщили, что "рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего".

Темы: Росcия убийство
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