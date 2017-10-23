Главные новости дня – за 60 секунд

Обыски у мэра Одессы, госизмена для НАБУ, партии, которые проходят в парламент, мера пресечения для похитительницы ребенка, задержание украинца на границе с РФ, запрет въезда для соратника Саакашвили и палаточный городок под Верховной Радой - новости, которые обсуждали 23 октября.

О мэре Одессы. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник провели следственные действия в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова. Обыски связаны с двумя производствами – о присвоении средств и о приватизации аэропорта.

О НАБУ. Специальную антикоррупционную прокуратуру и детективов Национального антикоррупционного бюро могут обвинить в госизмене после задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского.

О партиях, которые проходят в парламент. Действующий президент Петр Порошенко и его партия остаются электоральным лидерами среди украинский, однако с совсем незначительным преимуществом.

О похитительнице ребенка. Оболонский райсуд Киева избрал Даяне Шаль, подозреваемой в похищении младенца в Киеве, меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

О задержании украинца на границе с РФ. В ФСБ России заявляют, что гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.

О соратнике Саакашвили. Служба безопасности запретила депутату парламента Грузии Кобе Накопии въезд в Украину сроком на 3 года, руководствуясь "интересами обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка".

О палаточном городке под ВР. Под Верховной Радой продолжают стоять палатки, ситуация спокойная. Палаточный городок посреди улицы Грушевского перегорожен заборами с обеих сторон. Более сотни полицейских и Нацгвардии обеспечивают порядок.