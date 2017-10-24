ДТП в Харькове: Родственники Зайцевой обратились к пострадавшим

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Вторник, 24 октября 2017, 03:59

Родственники  Елены Зайцевой, подозреваемой в совершении ДТП с пятью жертвами в Харькове, обратились к семьям пострадавших и погибших. 

Обращение опубуликовал местный сайт dozor.kharkov.ua.

Семья Зайцевой заявляет, что автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась девушка, в результате чего машину отбросило на тротуар.

"От сильного удара машину отбросило на людей  на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП", - говорится в обращении.

Они заявили, что готовы принять "любой справедливый" приговор суда по этому делу и предложили финансовую помощь семьям погибших. 

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в крови Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Темы: ДТП Харьков
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