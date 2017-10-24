Тернопольские налоговики погорели на взятке в 400 тысяч грн

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Вторник, 24 октября 2017, 06:00

Сотрудники Тернопольского областного управления Государственной фискальной службы организовали схему по минимизации штрафных санкций для правонарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейские выяснили, что работниками фискальной службы были обнаружены многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен был уплатить в бюджет более миллиона гривен.

Налоговиков задержали при получении взятки в 400 тысяч грн. за уменьшение размера официальных штрафов до 400 тысяч грн.

 
npu.gov.ua

Задержан руководитель одного из отделений Кременецкого ОГНИ ГУ ГФС в Тернопольской области. Кроме того, был задержан и государственный ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Тернопольской области, который "забыл" внести в акт проверки некоторые нарушения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела и в помещениях налоговой инспекции и фискальной службы.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к данной коррупционной схеме. 

Темы: коррупция Фискальная служба Тернопольская область
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