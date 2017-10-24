Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики били из гранатометов около Марьинки

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Вторник, 24 октября 2017, 08:03

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

Так, на Донецком направлении вечером российско-оккупационные группировки из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам ВСУ неподалеку Зайцевого, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались защитники Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Крымского, Новоалександровки. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении, вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Марьинки и Старогнатовки.

Как сообщается, ВСУ 15 раз жестко отвечали врагу из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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