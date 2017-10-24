Мужчина, ранивший журналистку "Эха Москвы", перед тем напал на охранника

Радиостанция "Эхо Москвы" опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина, ранивший журналистку Таню Фельгенгауэр, перед этим напал на охранника в здании редакции.

На видео видно, как злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо охраннику офисного здания, затем пролез под турникетом и побежал в сторону лифта.

По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, у задержанного был план помещений редакции.

Как известно, днем 23 октября Борис Гриц напал на Таню Фельгенгауэр в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Злоумышленник прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в горло.

Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Грица задержали.

Московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на Фельгенгауэр.

По данным радиостанции, напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания.



"Побудило (напасть на журналистку) то, что два месяца она меня преследовала", – сказал нападавший на видео, которое размещено в Telegram-канале радиостанции.



Он также утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". По его словам, журналистка его "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила".