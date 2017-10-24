Порошенко обиделся, что над ним смеются из-за перерезания ленточек

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Вторник, 24 октября 2017, 11:31

Президент Петр Порошенко утверждает, что будет продолжать ездить по регионам и перерезать ленточки на локальных объектах.

Об этом он сказал на совете регионального развития 24 октября в Киеве.

"Критиканы и здесь находят поводы для печали: и дорогие кривые, и ремонты мешают передвигаться, и заводы не то выпускают, борщи не так варят .... Критикуют, что власть перерезает ленты даже на локальных объектах. Конечно, было бы круто построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковок ", - отметил Порошенко. 

 
Фото Романа кравца

"Я и премьер-министр и дальше будем ездить и открывать новые объекты – большие и маленькие", - добавил президент.

Роман Кравец, УП

Темы: Порошенко
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