Порошенко заступился за скандальный Театр на Подоле

Президент Петр Порошенко назвал "зрадофилами" людей, которые критикуют архитектуру Театра на Подоле в Киеве.

Об этом он заявил во вторник на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"Запускаются заводы, фабрики, производства, и даже местами театры гостеприимно открывают двери для ценителей прекрасного... И тем более, построенные (в частности Театр на Подоле - ред.) без участия бюджета", - похвастался он успехами власти.

Однако, заметил Порошенко, в государстве есть "зрадофилы", которым постоянно что-то не нравится.

"Им и трезубец над Кремлем поставь, а они скажут, что криво стоит... И дороги им кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают, и заводы не то выпускают...", - возмущается президент.

Как известно, осенью 2016 года киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра (так называемого Театра на Подоле), возведенного на Андреевском спуске.

Кондитерская корпорация "Рошен" выделила на эту реконструкцию 165 млн гривен.

29 ноября 2016 фасад нового здания театра открыли.

26 сентября пресс-служба корпорации Roshen сообщила, что проектная документация по реконструкции Театра на Подоле получила положительное заключение Украинской государственной строительной экспертизы.

29 сентября Госархстройинспекция приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле.

После этого мэр забыл о своем обещании не вводить театр в эксплуатацию без согласия общины и сказал, что споры вокруг Театра на Подоле прекратятся, когда начнутся представления.

Евгений Кизилов, УП