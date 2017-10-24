Порошенко: 30-40 людей называют всеукраинской акцией

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Вторник, 24 октября 2017, 11:49
пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко считает, что акции под Радой не смогут расшатать ситуацию.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития 24 октября в Киеве.

По его словам, Россия всегда пыталась расшатать ситуацию в Украине.

"И находятся политиканы, которые не просто это поддерживают, но и берутся организовать это", - сказал президент.

"Но ничего у них не получится. Как ни стараются расшатать ситуацию – она не расшатывается. Потому 30-40 человек они называют всеукраинской акцией. Народ не даст расшатать", - считает Порошенко.

"У меня для вас хорошая новость – все будет хорошо", - заключил он.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

19 октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

Но все три законопроекта о выборах в Верховную Раду нардепы провалили.

Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

Политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Самопомочи" решили, что будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга начали выходить из акции.

Позже Порошенко заявил, что некоторым организаторам митингов под Верховной Радой была нужна кровь, а правоохранители сорвали попытки приобретения оружия и обнаружили тайники со взрывчаткой. 

Роман Романюк, УП

Темы: Порошенко митинги
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