Раненая журналистка "Эха Москвы" написала коллегам письмо

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую накануне напали и тяжело ранили, написала письмо своим коллегам по работе.

Его разместила в своем аккаунте Twitter ведущая "Эха Москвы" Ирина Воробьева.

"Все, все, все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Зато впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами", - написала Фельгенгауэр.

По словам Воробьевой, письмо Татьяна передала через своих родных, которые навестили ее в больничной палате. Других визитеров к ней пока что не пускают.

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U — Воробьева (@Vorobievaya) October 24, 2017

Украинская правда