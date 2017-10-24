Раненая журналистка "Эха Москвы" написала коллегам письмо

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Вторник, 24 октября 2017, 13:59

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую накануне напали и тяжело ранили, написала письмо своим коллегам по работе.

Его разместила в своем аккаунте Twitter ведущая "Эха Москвы" Ирина Воробьева.

"Все, все, все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Зато впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами", - написала Фельгенгауэр.

По словам Воробьевой, письмо Татьяна передала через своих родных, которые навестили ее в больничной палате. Других визитеров к ней пока что не пускают.

Украинская правда

Темы: Росcия СМИ медиа чрезвычайное происшествие
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