Саакашвили – Луценко: не надо выдавать желаемое за действительное

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко выдает желаемое за действительное, говоря о возможности его депортации.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление Луценко о том, что миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца.

"Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Только что... он заявил, что Миграционная служба отказала мне в праве находиться в стране, и меня можно депортировать", - написал Саакашвили.

Он добавил, что Миграционная служба ему "не то что не отказывала", а до сих пор не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться в Украине.

"Несколько недель назад мои адвокаты подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы и полном игнорировании моих запросов! В этот четверг, 26 октября, в Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", - написал Саакашвили.

Он также посоветовал Луценко, который "не имеет высшего юридического образования" прочитать закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легальный – я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина, и депортировать с территории Украины меня нельзя", - сказал экс-президент Грузии.

"Юрий Витальевич, хватит выдавать желаемое за действительное, эти фантазии для должностного лица, особенно для генерального прокурора – очень пагубная черта", - подытожил Саакашвили.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили уже можно депортировать.