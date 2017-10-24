Гройсман на Совете регионразвития отстранил главу земельного кадастра

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Вторник, 24 октября 2017, 15:58

Премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Такое заявление глава правительства сделал во вторник после выступления Цвяха на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

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Темы: земля Гройсман Кабинет министров увольнение
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