Оккупанты продлили арест украинцу Балуху до 16 января

Подконтрольный Кремлю Раздольненский райсуд оставил под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 16 января 2018 года.

Об этом сообщают 24 октября "Крым.Реалии".

Прокурор в частности заявил, что находясь на свободе, Балух "может продолжить заниматься противоправной деятельностью".

В прениях прокурор также сказал, что оснований для изменения содержания под стражей не появилось.

Защитник Балуха обратил внимание суда на то, что прокурор не представил ни одного доказательства, и подчеркнул, что у суда нет законных оснований держать активиста под стражей, а также напомнил, что у него на иждивении находится престарелая мать.

Сам Балух в прениях заявил, что из всех оснований для его содержания под стражей отпали все, за исключением наличия украинского гражданства.

"Я украинец. Это единственная причина, по которой вы можете оставить меня за решеткой", – сказал он.

Рассмотрение дела Владимира Балуха по существу назначено на 7 ноября, начало заседания в 9:00 утра.

Как сообщалось, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 2 октября дело украинского активиста Владимира Балуха отправили на дополнительное расследование.

Как известно, подконтрольный оккупантам суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В декабре 2013 года Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. После оккупации началось его преследование.

По месту жительства активиста и его матери представители незаконно образованных правоохранительных органов и сотрудники ФСБ под разными надуманными предлогами 4 раза проводили обыски, а во время последнего "обыска" Балуха задержали за якобы найденные на чердаке его дома боеприпасы.