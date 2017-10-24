ГПУ отправила запрос в Россию на вручение подозрения организатору убийства Вороненкова

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Вторник, 24 октября 2017, 21:03

Генеральная прокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с россиянином Владимиром Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ГПУ направила запрос на вручение Тюрину сообщения о подозрении по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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Как известно, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Темы: Генпрокуратура Росcия Вороненков
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