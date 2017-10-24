В таможенной службе подтвердили, что Саакашвили можно депортировать

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Вторник, 24 октября 2017, 21:21

В Государственной миграционной службе подтвердили, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Об этом сообщается на сайте ГМС.

Это "дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно его выезда из территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что ее подали с нарушениями.

А именно - пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

В ДМС объяснили, что 11 сентября 2017 в 09:00 в канцелярию главного управления ГМС во Львовской области пришла группа из четырех человек. Они не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность и оставили соответствующее заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени Саакашвили. К ней эти лица привлекли копию паспорта гражданина Украины.

Как сообщалось, сам Саакашвили заявляет, что украинская власть может его "депортировать и даже убить".

2 августа источники в руководстве ГПУ сообщили "Украинской правде", что если Грузия направит новый запрос об экстрадиции Саакашвили - его выдадут.

18 августа стало известно, что Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Саакашвили.

В начале октября Луценко заявил, что экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры о возможности выдачи Саакашвили Грузии требует еще несколько недель.

24 октября 2017 года государственная миграционная служба отказала экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в статусе беженца.

Темы: Саакашвили Пограничная служба
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