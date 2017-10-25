Конгресс США начал расследование "урановой сделки" с Россией
Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование "урановой сделки" с Россией, заключенной во времена президентства Барака Обамы.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы собрались сегодня, чтобы объявить о начале расследования о причастности России к урановой сделке, заключенной несколько лет назад. Это начало процесса",– заявил председатель комитета Дэвид Нуньес в ходе специальной пресс-конференции.
Американское издание Politico пишет, что расследование по "урановой сделки" с РФ является попыткой республиканцев отвести внимание от скандала о российском вмешательстве в президентские выборы в США.
Как известно, в 2010 году администрация Барака Обамы приняла урановую сделку с Россией, которая дала российской госкорпорации "Росатом" контроль над 20% поставок американского урана.
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