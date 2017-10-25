Суд по делу житомирского "прокремлевского блогера" перенесли

Королевский райсуд Житомира перенес рассмотрение дела блогера Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, на 4 ноября.

Такое решение суд вынес 24 октября, сообщает правозащитная группа "Успішна варта".

Муравицкий настаивает, что обвинения против него носят исключительно политический характер.

"Они взяли мою колонку, в которой я выразил личное мнение, что блокада Крыма представителями меджлиса вызывает еще большее отторжение полуострова от Украины. СБУ считает, что, таким образом, я способствовал оккупации. Раз "способствовал оккупации", значит, вел подрывную деятельность ... Они обвиняют меня даже в том, что я унижаю украинский язык и культуру. Несмотря на то, что по образованию я украинский филолог", - цитирует Муравицкого "Успішна варта".

Фото zhitomir.info

Координатор правозащитной группы Татьяна Галонза заявила, что в ходе суда были зафиксированы процессуальные нарушения.

"Во-первых, Василия держат под стражей уже более 3-х месяцев, но его вина не доказана. То есть, срок его заключения могут продлевать до бесконечности без должных на то оснований. Во-вторых, его держат в клетке, хотя, повторюсь, он не является осужденным и не представляет опасности для общества. В-третьих, суд не удовлетворил процедуру отвода судей, которую подала защита обвиняемого", - заявила Галонза.

Фото zhitomir.info

По ее словам, с этими фактами они планируют обратиться в европейские правозащитные структуры.

Как сообщалось 2 августа, в Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который, якобы по указанию российских кураторов, публиковал антиукраинские материалы.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Житомирской области, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства.

"В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.

Сейчас 32-летнему мужчине, которому сообщили о подозрении по статьям 111, 110, 161, 258-3 Уголовного кодекса, грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

3 августа Королевский районный суд Житомира постановил взять Муравицкого под стражу.