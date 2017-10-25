В Запорожье обезвредили 12 похитителей человека

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Среда, 25 октября 2017, 10:40

Сотрудники Нацполиции задержали в Запорожье группу из 12 похитителей, которые захватили и удерживали в плену человека.

Об этом сообщил в Facebook начальник управления Национальной полиции в области Олег Золотоноша.

По его словам, трое в масках похитили человека - затолкали его в багажник автомобиля и увезли. Когда об этом стало известно полиции, по городу был введен план "перехват".

Согласно рассказу Золотоноши, сотрудники Шевченковского райотдела полиции "вычислили злоумышленников и, не дожидаясь подмоги коллег, вшестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного".

Сейчас на месте захвата работает следственно-оперативная группа.

Других подробностей начальник областной Нацполиции не сообщил.

 

Украинская правда

Темы: полиция Запорожье чрезвычайное происшествие криминал
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