Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен

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Среда, 25 октября 2017, 11:04

Лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций.

В изменениях к декларации Ляшко отметил, что трижды выиграл в лотерею - 283 560 гривен, 134000 гривен и 153 485 гривен.

Общая сумма выигрыша составляет 571, 045 гривен.

"Украинская правда" обратилась к нардепу за комментарием относительно выигрыша в лотерее. Ответ будет опубликована сразу, как только поступят соответствующие комментарии.

Как известно, ранее Ляшко продал свою квартиру экс-регионалу за 15,9 миллионов гривен.

Украинская правда

Темы: Ляшко лотореи Радикальная партия декларации
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