Под Радой спокойно, Саакашвили намерен идти в миграционную службу

В палаточных городках по улице Грушевского и Мариинском парке в Киеве спокойно, десятки правоохранителей следят за порядком.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в среду с места событий.



Подходы к Верховной Раде по улице Грушевского перекрыты заборами, работники полиции проверяют сумки прохожих. В то же время в одной из палаток в Мариинском парке находится экс-президент Грузии Саакашвили.

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УП не удалось с ним поговорить, потому что, как объяснили в пресс-службе партии "Рух нових сил", он проводит совещание.



Там также пояснили, что он собирается в среду идти в миграционную службу вместе со своими адвокатами.



Примечательно, что при входе в палаточный городок, где находится Саакашвили, стоят двое охранников. Также для прохода к палаткам нужно зарегистрироваться в одной из палаток: спрашивают не только имя и название редакции, а также дату рождения и город проживания.

Мужчины охраняют вход в палатки в Мариинском парке уп

Палатка Саакашвили также охраняется. Параллельно палатки на улице Грушевского полупустые, возле них стоят мужчины с нашивками батальона "Донбасс".



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП



