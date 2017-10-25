Под Радой спокойно, Саакашвили намерен идти в миграционную службу

381 просмотр
Среда, 25 октября 2017, 13:13

В палаточных городках по улице Грушевского и Мариинском парке в Киеве спокойно, десятки правоохранителей следят за порядком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в среду с места событий.

Подходы к Верховной Раде по улице Грушевского перекрыты заборами, работники полиции проверяют сумки прохожих. В то же время в одной из палаток в Мариинском парке находится экс-президент Грузии Саакашвили.

 
 
уп

УП не удалось с ним поговорить, потому что, как объяснили в пресс-службе партии "Рух нових сил", он проводит совещание.

Там также пояснили, что он собирается в среду идти в миграционную службу вместе со своими адвокатами.

Примечательно, что при входе в палаточный городок, где находится Саакашвили, стоят двое охранников. Также для прохода к палаткам нужно зарегистрироваться в одной из палаток: спрашивают не только имя и название редакции, а также дату рождения и город проживания.

 
Мужчины охраняют вход в палатки в Мариинском парке
уп

Палатка Саакашвили также охраняется. Параллельно палатки на улице Грушевского полупустые, возле них стоят мужчины с нашивками батальона "Донбасс".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Саакашвили акции митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили провел ночь в палатке и готовит лекцию 25 октября 2017, 09:29
Главные новости дня – за 60 секунд 24 октября 2017, 22:40
Саакашвили анонсировал митинг в среду под Радой 24 октября 2017, 22:31
powered by lun.ua
Главные новости
161 украинская компания попала в 5 мировых санкционных списков
Суд отстранил госадвоката Януковича
Стали известны подробности вируса BadRabbit
Водитель Volkswagen: Я ехал на зеленый, Lexus вылетел на бешеной скорости
Все новости
закони

Как нардепы с домашними животными разбирались

артефакты

"В 2017 году". Безумный советский диафильм

афиша

Skype-колл с астронавтом и еще 7 событий, которые стоит посетить