Кабмин уволил начальника госгеокадастра

Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Цвяха уволили", - сказал Розенко.

Как известно, 24 октября премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.

Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

