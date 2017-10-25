Путин и К° накопили $24 миллиарда – проект с обличения коррупции

Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции связывает с президентом России Владимиром Путиным около 24 миллиардов долларов, которые контролируют люди из его окружения.



Об этом говорится в расследовании "Путин и посредники", опубликованном на сайте OCCRP.



"Согласно подсчетам OCCRP и рейтингами Форбс-2017, совокупное богатство ближайшего круга Путина – то есть членов семьи, старых друзей и друзей, которые стали членами семьи, составляет почти 24 миллиарда долларов. Их успешные предприятия связаны либо с преимущественно подконтрольным государству нефтегазовым сектором или с другими государственными корпорациями", – говорится в материале.



Трех из этого списка OCCRP выделяет особо, это Михаил Шеломов, Сергей Ролдугин и Петр Колбин. Хотя они обладают огромными активами, они остаются за рамками внимания общественности, кажется, не знают о деятельности своих собственных компаний, и едвали смогут объяснить источники своего богатства.



"Это, с учетом их связей с президентом, поднимает вопрос, действительно ли эти активы принадлежат им, или они просто доверенные лица", – говорится в материале.



Также OCCRP напоминает, как в недавнем интервью Путин ответил на вопрос Оливера Стоуна о своих активах сардонической улыбкой: "У меня нет богатства, которое они мне приписывают".



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Как известно, в расследовании, которое опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2017 года, с президентом РФ Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.



Как отмечают расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина – Сергей Ролдугин – один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют "владельцем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов".



Валентина Романенко, УП