В России утверждают, что построили половину керченского моста
В Федеральном дорожном агентстве РФ заверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы агентства Игоря Астахов, которое тот сделал в среду в Казани.
"Сейчас уже более 50% объемов работ на этом сооружении выполнено", - сказал он.
По его словам, строительство ведется на восьми морских и сухопутных участках.
"Монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части - уже успешно завершен", - похвастался Астахов.
Он выразил уверенность, что движение по автомобильной части моста будет запущено уже к концу 2018 года.
Как известно, Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.
Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока из-за строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.
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