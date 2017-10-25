В России утверждают, что построили половину керченского моста

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Среда, 25 октября 2017, 14:40

В Федеральном дорожном агентстве РФ заверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы агентства Игоря Астахов, которое тот сделал в среду в Казани.

"Сейчас уже более 50% объемов работ на этом сооружении выполнено", - сказал он.

По его словам, строительство ведется на восьми морских и сухопутных участках.

"Монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части - уже успешно завершен", - похвастался Астахов.

Он выразил уверенность, что движение по автомобильной части моста будет запущено уже к концу 2018 года.

Как известно, Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.

Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока из-за строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

Темы: Крым Росcия строительство оккупация
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