Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины.

Об этом экс-глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии заявил у здания Государственной миграционной службы в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Теперь Саакашвили планирует обжаловать решение Петра Порошенко в суде.

"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от Администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", – заявил политик.

Саакашвили прибыл в Миграционную службу, чтобы подать жалобу на отказ предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Львовское управление Миграционной службы предлагало Саакашвили обратиться с этой просьбой лично в территориальный орган ГМС по месту пребывания.

В команде Саакашвили отметили, что полученный ответ политик намерен обжаловать в суде.

Кроме того, 26 октября лидер партии "Рух новых сил" лично обратиться в Миграционную службу для получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, таможенный контроль он не прошел – за это по решению суда должен заплатить штраф.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

Администрация президента брала дополнительно 20 рабочих дней на рассмотрение запроса лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.\

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

Алена Рощенко, УП, дополнено