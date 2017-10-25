Умеров и Чийгоз из Турции отправятся в Украину

1082 просмотра
Среда, 25 октября 2017, 15:36

Осужденные оккупантами Крыма заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз из Турции отправятся в Украину.

Об этом в комментарии телеканалу ATR заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Около 10.30 часов адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России… Потом они отправились в Анапу", – рассказал о ходе событий Джемилев.

"В 13.30 где-то пришло смс, что самолет из Анапы направился в Анкару… Потом они направятся в Украину. Это результат переговоров Эрдогана с Путиным", – сказал политик.

Как сообщалось, представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, 25 октября выдали турецкой стороне.

По словам адвоката Николая Полозова, они полностью освобождены от уголовного преследования.

Как известно, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Умерова обвиняли в призывах к действиям, которые угрожают территориальной целостности России.

Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Темы: крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Крымский "суд" отказался выпускать фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" 25 октября 2017, 15:49
В Симферополе ОМОН искал "экстремистскую литературу" у Ибраимова 23 октября 2017, 12:08
Умеров попал в больницу в оккупированном Крыму 20 октября 2017, 23:20
powered by lun.ua
Главные новости
Умеров и Чийгоз из Турции отправятся в Украину
Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства
Умерова и Чийгоза выдали Турции
Кабмин уволил начальника Госгеокадастра
Все новости
закони

Как нардепы с домашними животными разбирались

фото

Астронавт NASA поделился снимками Киева с борта МКС

Запрещенная свобода

Какие истории скрывают татуировки арабской молодежи