Крымский "суд" отказался выпускать фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир"

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Среда, 25 октября 2017, 15:49

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката арестованного Эмиля Курбединова.

По его словам, срок ареста Абдуллаева истекает 11 декабря. Его обвиняют в принадлежности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Традиционно суд прошел в закрытом режиме, даже на оглашение решения, несмотря на мое ходатайство, никого не пустили", – рассказал Курбединов.

Сообщается, что в среду, 25 октября, "Верховный суд Крыма" рассматривает ряд апелляционных жалоб на аресты фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".

Всего по этому делу в Крыму проходит 25 человек. Теймур Абдуллаев был задержан вместе еще с четырьмя жителями Симферопольского района в октябре 2016 года.

Как сообщалось, 9 октября "Верховный суд Крыма" продлил срок содержания под стражей Абдуллаева и еще четверых фигурантов дела до 11 декабря 2017 года.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Темы: Крым суд политзаключенные права человека крымские татары
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