Порошенко раскрыл некоторые детали договоренностей по Умерову и Чийгозу
Президент Петр Порошенко говорит, что договаривался об освобождении крымскотатарских лидеров Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в США и Украине.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Спасибо Президенту Турецкой Республики за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - пишет украинский лидер.
Также он порадовался, что Чийгоз и Умеров "наконец-то на свободе".
Дякую Президентові Турецької Республіки @RT_Erdogan за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2017
"Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается!" - добавил он в Facebook.
Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.
11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.
Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.
27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.
Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.
Украинская правда
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