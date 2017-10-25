В национальной лотереи отказались комментировать выигрыш Ляшко

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Среда, 25 октября 2017, 16:35

В представительстве Украинской национальной лотереи заявили, что суммы выигрышей и данные победителей - конфиденциальная информация и не могут комментировать выигрыш нардепа Олега Ляшко или иных игроков.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте компании.

В сообщении отмечается, что в связи с распространением сообщений в СМИ о выигрыше в лотерею "некоторых политиков", на адрес предприятия поступили соответствующие запросы для подтверждение или опровержения этой информации. Однако они не могут ее разглашать.

"Информация о выигрыше (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной информацией в соответствии с действующим законодательством и не может обнародоваться без согласия игроков", - сообщает пресс-служба лотереи.

Также в компании добавили, что информация о суммах выплаченных выигрышей, начисленных и удержанных налогах с выплаченных призов в лотерею подается в установленном порядке только в органы Государственной фискальной службы и Министерство финансов Украины.

"Украинская правда" еще утром обратилась к Олегу Ляшко и в его пресс-службу за комментариями. Но до сих пор их так и не получила.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

Украинская правда

Темы: Ляшко Радикальная партия декларации лотореи
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