В Счастье исчез вооруженный военнослужащий

1164 просмотра
Среда, 25 октября 2017, 17:02

Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины и Нацполиция разыскивают украинского военнослужащего Александра Чуйкова, который самовольно покинул место службы с оружием и исчез 21 октября в районе Счастья.

Об этом сообщает Facebook пресс-служба Луганской ОГА.

"Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г.р.", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что 21 октября текущего года он самовольно покинул место несения службы с оружием в районе Счастья.

"Имеет следующие приметы: рост - 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде", - рассказали в пресс-службе.

Также попросили обращаться к Нацполиции, если у кого-то есть информация о Чуйкове.

Украинская правда

Темы: Луганская область Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минске договорились, когда откроют КПВВ "Золотое" 5 октября 2017, 00:25
"Игры" Кабмина и агония Луганщины 4 октября 2017, 19:30
Стали известны имена пограничников, которые погибли на Луганщине 29 сентября 2017, 15:48
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко раскрыл некоторые детали договоренностей по Умерову и Чийгозу
Умеров и Чийгоз из Турции отправятся в Украину
Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства
Умерова и Чийгоза выдали Турции
Все новости
и смех, и грех

Декоммунизованной Котовский может выглядеть и так

архитектура

Хрущевки: западный опыт и украинские реалии

гастротур

Лучшие рестораны и закусочные Киева